Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Контакт
Новости
Новости о сериале «Контакт»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Контакт»
Вся информация о сериале
Киноафиша приглашает на премьерный показ второго сезона сериала «Контакт» и встречу с актером Александром Трачевским в Екатеринбурге
Киноклуб распахивает двери в новом городе!
Написать
16 августа 2023 11:09
Вышел трейлер второго сезона сериала «Контакт» с Павлом Майковым и Равшаной Курковой
В новых эпизодах Глеб Барнашов попытается достигнуть внутренней гармонии.
Написать
9 августа 2023 13:20
Трудно быть подростком: Киноафиша приглашает на показ второго сезона сериала «Контакт»
Посмотрите новый эпизод популярного сериала на большом экране!
Написать
9 августа 2023 10:35
Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых
Герои из популярных шоу 2000-х, по которым все сходили с ума.
Написать
17 апреля 2023 12:00
Завершились съемки второго сезона сериала «Контакт» с Павлом Майковым в главной роли
Новые серии будут посвящены поиску собственного «я».
Написать
13 декабря 2022 11:12
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667