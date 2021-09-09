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Контакт 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Контакт
Киноафиша Сериалы Контакт Сезоны Сезон 1

Контакт 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 9
Продолжительность сезона 7 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Контакт»

В 1 сезоне сериала «Контакт» сюжет фокусируется на мужчине по имени Глеб. После тяжелого развода с любимой супругой он погружается в депрессию и начинает безмерно употреблять алкоголь. В итоге начальство решает перевести нерадивого сотрудника в отдел по делам несовершеннолетних, где Глеб сталкивается с группой подростков. По ходу развития событий выясняется, что главный герой совершенно не умеет общаться с современной молодежью. Тем более со своей дочкой Юлией. С помощью одного из подростков Глеб решает наладить взаимоотношения с собственным чадом.

Рейтинг сериала

8.6
Оцените 28 голосов
7 IMDb
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Список серий сериала Контакт График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 сентября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 сентября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 сентября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 сентября 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
21 сентября 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 сентября 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
28 сентября 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
30 сентября 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
5 октября 2021
График выхода всех сериалов
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