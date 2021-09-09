В 1 сезоне сериала «Контакт» сюжет фокусируется на мужчине по имени Глеб. После тяжелого развода с любимой супругой он погружается в депрессию и начинает безмерно употреблять алкоголь. В итоге начальство решает перевести нерадивого сотрудника в отдел по делам несовершеннолетних, где Глеб сталкивается с группой подростков. По ходу развития событий выясняется, что главный герой совершенно не умеет общаться с современной молодежью. Тем более со своей дочкой Юлией. С помощью одного из подростков Глеб решает наладить взаимоотношения с собственным чадом.