В 1 сезоне 1 серии сериала «Поцелуй меня первым» Лейла погружается в мир виртуальных игр от компании «Азана», теряя связь с окружающим миром. Но финансовые проблемы вынуждают ее искать соседку по комнате, которой оказывается таинственная Тесс.