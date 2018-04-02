В 1 сезоне 4 серии сериала «Поцелуй меня первым» обстановка внутри игры накаляется до предела. Тесс исчезает, но ни Лейла, ни Эдриан не знают, что с ней произошло на самом деле. Объединив усилия с другими игроками, они начинают расследование.