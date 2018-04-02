В 1 сезоне 5 серии сериала «Поцелуй меня первым» игроки продолжают знакомиться в реальной жизни. Тесс полностью находится под влиянием Томико, виртуальное имя которой — Типпи, а Лейла тем временем узнает об Эдриане неожиданную информацию.
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