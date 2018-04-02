В 1 сезоне 2 серии сериала «Поцелуй меня первым» Лейла и Тесс продолжают балансировать между игрой и реальностью в надежде обрести счастье. Чтобы получить место в райском уголке Red Pill, они должны доказать Эдриану собственную состоятельность.