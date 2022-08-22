Во 2 сезоне сериала «Кевин может пойти на ***» Элисон продолжает бороться с собственным супругом за свое счастье и независимость. Она выглядит вполне счастливой женщиной, смиренно принимающей все шутки и выходки мужа. Но стоит ей выйти за пределы гостиной, где Кевин пьет пиво с друзьями, как веселый ситком превращается в триллер. В глубине души Элисон мечтает избавиться от супруга, причем не самым законным способом. После того, как Кевин заявляет о своем желании завести ребенка, женщина решает действовать быстрее.