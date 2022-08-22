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Кевин может пойти на*** 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Кевин может пойти на***
Киноафиша Сериалы Кевин может пойти на*** Сезоны Сезон 2

Kevin Can F**k Himself
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Кевин может пойти на***»

Во 2 сезоне сериала «Кевин может пойти на ***» Элисон продолжает бороться с собственным супругом за свое счастье и независимость. Она выглядит вполне счастливой женщиной, смиренно принимающей все шутки и выходки мужа. Но стоит ей выйти за пределы гостиной, где Кевин пьет пиво с друзьями, как веселый ситком превращается в триллер. В глубине души Элисон мечтает избавиться от супруга, причем не самым законным способом. После того, как Кевин заявляет о своем желании завести ребенка, женщина решает действовать быстрее.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Кевин может пойти на***» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Миссис Макробертс Мертва Mrs. McRoberts Is Dead
Сезон 2 Серия 1
22 августа 2022
Те, кем мы были The Way We Were
Сезон 2 Серия 2
22 августа 2022
Призрак Ghost
Сезон 2 Серия 3
29 августа 2022
Иисус, Эллисон Jesus, Allison
Сезон 2 Серия 4
5 сентября 2022
Ненадежный рассказчик The Unreliable Narrator
Сезон 2 Серия 5
12 сентября 2022
Машина The Machine
Сезон 2 Серия 6
19 сентября 2022
Проблема The Problem
Сезон 2 Серия 7
26 сентября 2022
Дом Эллисон Allison's House
Сезон 2 Серия 8
3 октября 2022
График выхода всех сериалов
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