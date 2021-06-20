«Кевин может пойти на***» — американский комедийный сериал, повествующий о женщине средних лет по имени Эллисон. Вот уже несколько лет она замужем, местами ее жизнь напоминает типичный голливудский ситком, в котором не хватает только закадрового смеха зрителей. При этом главная героиня не ощущает себя особо счастливой: вместо приятных и неожиданных событий вокруг нее лишь унылая бытовуха, а любимый муж Кевин не способствует процветанию их брака. В итоге Эллисон решает разобраться со своей второй половинкой.