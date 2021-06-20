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Постер к сериалу Кевин может пойти на***
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Киноафиша Сериалы Кевин может пойти на***
Кевин может пойти на*** (2021 - …) Kevin Can F**k Himself
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал AMC
Продолжительность 9 часов 0 минут
О чем сериал

«Кевин может пойти на***» — американский комедийный сериал, повествующий о женщине средних лет по имени Эллисон. Вот уже несколько лет она замужем, местами ее жизнь напоминает типичный голливудский ситком, в котором не хватает только закадрового смеха зрителей. При этом главная героиня не ощущает себя особо счастливой: вместо приятных и неожиданных событий вокруг нее лишь унылая бытовуха, а любимый муж Кевин не способствует процветанию их брака. В итоге Эллисон решает разобраться со своей второй половинкой.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кевин Чэпмен
Кевин Чэпмен
Брайан Хау
Брайан Хау Pete
Рэймонд Ли
Рэймонд Ли Sam
Робин Лорд Тейлор
Робин Лорд Тейлор
Энни Мерфи
Энни Мерфи Allison
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Кевин может пойти на***»
TBA
Сезон 2 Серия 1
22 августа 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Кевин может пойти на*** - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Кевин может пойти на*** - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 1 эпизод
 
Новости о сериале
Эллисон пытается сбежать от опостылевшей жизни в трейлере финального сезона «Кевин может пойти на***»
Эллисон пытается сбежать от опостылевшей жизни в трейлере финального сезона «Кевин может пойти на***»
Сериал «Кевин может пойти на***» завершится вторым сезоном
Сериал «Кевин может пойти на***» завершится вторым сезоном
Слушать саундтрек сериала Кевин может пойти на***
Кадры из сериала
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