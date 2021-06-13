В 1 сезоне сериала «Кевин может пойти на***» события разворачиваются вокруг типичной американской домохозяйки по имени Эллисон. Вот уже много лет она замужем, но совсем не чувствует себя счастливой. Местами ее жизнь напоминает типичный голливудский ситком, не хватает только закадрового смеха. На самом же деле, героиня ужасно страдает, ведь у нее почти не осталось приятных и теплых воспоминаний, все вокруг серое и блеклое, а любимый супруг не делает ничего для того, чтобы изменить их отношения к лучшему. В итоге Эллисон решает самостоятельно заняться масштабными переменами в своем браке.