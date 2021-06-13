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Кевин может пойти на*** 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Кевин может пойти на***
Киноафиша Сериалы Кевин может пойти на*** Сезоны Сезон 1

Kevin Can F**k Himself
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кевин может пойти на***»

В 1 сезоне сериала «Кевин может пойти на***» события разворачиваются вокруг типичной американской домохозяйки по имени Эллисон. Вот уже много лет она замужем, но совсем не чувствует себя счастливой. Местами ее жизнь напоминает типичный голливудский ситком, не хватает только закадрового смеха. На самом же деле, героиня ужасно страдает, ведь у нее почти не осталось приятных и теплых воспоминаний, все вокруг серое и блеклое, а любимый супруг не делает ничего для того, чтобы изменить их отношения к лучшему. В итоге Эллисон решает самостоятельно заняться масштабными переменами в своем браке.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Кевин может пойти на***» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Жить мечтой Living the Dream
Сезон 1 Серия 1
13 июня 2021
Новые трюки New Tricks
Сезон 1 Серия 2
13 июня 2021
Мы продаем стиральные машины We're Selling Washing Machines
Сезон 1 Серия 3
20 июня 2021
Живи свободным или умри Live Free or Die
Сезон 1 Серия 4
27 июня 2021
Новая Пэтти New Patty
Сезон 1 Серия 5
4 июля 2021
Теория хаоса Chaos Theory
Сезон 1 Серия 6
11 июля 2021
Сломанный Broken
Сезон 1 Серия 7
18 июля 2021
Исправлено Fixed
Сезон 1 Серия 8
25 июля 2021
График выхода всех сериалов
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