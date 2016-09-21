Во 2 сезоне 1 серии сериала «Черная любовь» Зейнеп переживает, что все узнают об ее отношениях с Эмиром, и пытается скрыть правду. Тем временем надежды на освобождение Кемаля не оправдываются, внезапные показания одного знакомого меняют ход дела.