Во 2 сезоне 36 серии сериала «Черная любовь» в самую последнюю секунду Лейле удается спасти племянницу от Асу, но за это она попадает в тюрьму. Разгневанный Кемаль отдает все документы на Эмира в полицию. Нихан и Кемалю приходится отложить свадьбу.