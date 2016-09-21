Во 2 сезоне 36 серии сериала «Черная любовь» в самую последнюю секунду Лейле удается спасти племянницу от Асу, но за это она попадает в тюрьму. Разгневанный Кемаль отдает все документы на Эмира в полицию. Нихан и Кемалю приходится отложить свадьбу.
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