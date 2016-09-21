Во 2 сезоне 12 серии сериала «Черная любовь» планы Эмира рушатся, когда Кемаль сообщает Нихан, что женится на Асу. Кемаль подозревает, что между Эмиром и Асу есть связь. Зейнеп пытается разоблачить эту парочку, но сама оказывается в опасности.
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