Во 2 сезоне 12 серии сериала «Черная любовь» планы Эмира рушатся, когда Кемаль сообщает Нихан, что женится на Асу. Кемаль подозревает, что между Эмиром и Асу есть связь. Зейнеп пытается разоблачить эту парочку, но сама оказывается в опасности.