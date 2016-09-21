Во 2 сезоне 30 серии сериала «Черная любовь» результаты вскрытия заставляют Кемаля отдалиться от Нихан, и девушка понимает, что что-то не так. Тем временем Зейнеп необходимо сделать выбор: стать женой Хакана или остаться с Эмиром, потеряв семью.