Во 2 сезоне 30 серии сериала «Черная любовь» результаты вскрытия заставляют Кемаля отдалиться от Нихан, и девушка понимает, что что-то не так. Тем временем Зейнеп необходимо сделать выбор: стать женой Хакана или остаться с Эмиром, потеряв семью.
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