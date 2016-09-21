Во 2 сезоне 13 серии сериала «Черная любовь» чтобы разоблачить Асу с Эмиром, Кемалю необходимо действовать вместе с Нихан. Втайне от парня девушка пытается вытянуть из Асу признание, но попадает в ловушку, из которой ее может спасти только Кемаль.
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