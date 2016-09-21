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Киноафиша Сериалы Черная любовь Сезоны Сезон 2 Серия 13

Черная любовь 2015 - 2017 13 серия 2 сезон

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10 голосов
Все серии 2 сезона «Черная любовь»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 21 сентября 2016
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 28 сентября 2016
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 5 октября 2016
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 12 октября 2016
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 19 октября 2016
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 26 октября 2016
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 2 ноября 2016
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 9 ноября 2016
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 16 ноября 2016
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 10 23 ноября 2016
Эпизод 11
Сезон 2 / Серия 11 30 ноября 2016
Эпизод 12
Сезон 2 / Серия 12 7 декабря 2016
Эпизод 13
Сезон 2 / Серия 13 14 декабря 2016
Эпизод 14
Сезон 2 / Серия 14 21 декабря 2016
Эпизод 15
Сезон 2 / Серия 15 28 декабря 2016
Эпизод 16
Сезон 2 / Серия 16 11 января 2017
Эпизод 17
Сезон 2 / Серия 17 18 января 2017
Эпизод 18
Сезон 2 / Серия 18 25 января 2017
Эпизод 19
Сезон 2 / Серия 19 1 февраля 2017
Эпизод 20
Сезон 2 / Серия 20 8 февраля 2017
Эпизод 21
Сезон 2 / Серия 21 15 февраля 2017
Эпизод 22
Сезон 2 / Серия 22 22 февраля 2017
Эпизод 23
Сезон 2 / Серия 23 1 марта 2017
Эпизод 24
Сезон 2 / Серия 24 8 марта 2017
Эпизод 25
Сезон 2 / Серия 25 15 марта 2017
Эпизод 26
Сезон 2 / Серия 26 22 марта 2017
Эпизод 27
Сезон 2 / Серия 27 29 марта 2017
Эпизод 28
Сезон 2 / Серия 28 5 апреля 2017
Эпизод 29
Сезон 2 / Серия 29 12 апреля 2017
Эпизод 30
Сезон 2 / Серия 30 19 апреля 2017
Эпизод 31
Сезон 2 / Серия 31 26 апреля 2017
Эпизод 32
Сезон 2 / Серия 32 3 мая 2017
Эпизод 33
Сезон 2 / Серия 33 10 мая 2017
Эпизод 34
Сезон 2 / Серия 34 17 мая 2017
Эпизод 35
Сезон 2 / Серия 35 24 мая 2017
Эпизод 36
Сезон 2 / Серия 36 31 мая 2017
Эпизод 37
Сезон 2 / Серия 37 7 июня 2017
Эпизод 38
Сезон 2 / Серия 38 14 июня 2017
Эпизод 39
Сезон 2 / Серия 39 21 июня 2017
О чем cерия

Во 2 сезоне 13 серии сериала «Черная любовь» чтобы разоблачить Асу с Эмиром, Кемалю необходимо действовать вместе с Нихан. Втайне от парня девушка пытается вытянуть из Асу признание, но попадает в ловушку, из которой ее может спасти только Кемаль.

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