Вся информация о сериале
Сказочное начало и трагичный финал: 5 захватывающих турецких сериалов с кошмарной концовкой
А ведь фанаты турдизи до последнего ждали хэппи-энд.
Написать
5 ноября 2024 16:29
Вместе с женой и детьми: Озчивит озвучил дату возвращения в Россию
Турецкому актеру так понравилось гостить в необъятной, что он готов возвращаться сюда по нескольку раз в году. Теперь он приобщит к российской культуре и всех членов своей семьи.
Написать
14 октября 2024 13:53
Любовь как в сериалах: 8 самых обсуждаемых турецких парочек
Самые красивые и громкие романтические истории турецкого кинематографа за пределами съемочной площадки.
Написать
29 июня 2022 23:53
Вызывают восхищение: 8 стильных турецких актеров, с которых мужчинам стоит брать пример
Керем Бюрсин, Бурак Озчивит, Халит Эргенч и другие восточные красавцы.
Написать
21 июня 2022 17:00
Дверь в восточную сказку: 12 реальных мест из турецких сериалов, которые вы можете легко посетить
В Турции есть не только популярные курорты, но и портал в «Великолепный век».
Написать
19 июня 2022 13:37
8 сильных героинь турецких сериалов и их философия жизни
Ищете вдохновения и моральной поддержки? Эти сильные женщины помогут вам поверить в себя!
Написать
13 апреля 2022 19:04
Чем занимаются актеры сериала «Черная любовь» после завершения съемок?
Как сегодня выглядят, чем занимаются и где снимаются актеры из сериала «Черная любовь», выяснила редакция Киноафиши.
Написать
9 марта 2022 15:26
Что смотреть после того, как закончился сериал «Постучись в мою дверь»
Киноафиша подготовила список лучших сериалов, похожих на «Постучись в мою дверь». Эта подборка понравится любителям запутанных историй о любви, а также ценителям восточных мелодрам и дорам.
Написать
16 февраля 2022 14:12
