Во 2 сезоне 31 серии сериала «Черная любовь» Нихан попадает в тюрьму, и все улики указывают на нее. Благодаря ошибке Асу Кемалю удается продвинуться в своем плане по спасению Нихан. Эмир шантажирует девушку Дениз, но она просто так не отступится.
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