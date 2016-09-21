Во 2 сезоне 31 серии сериала «Черная любовь» Нихан попадает в тюрьму, и все улики указывают на нее. Благодаря ошибке Асу Кемалю удается продвинуться в своем плане по спасению Нихан. Эмир шантажирует девушку Дениз, но она просто так не отступится.