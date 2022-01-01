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Постер к сериалу Черная любовь
Киноафиша Сериалы Черная любовь Сезоны
Черная любовь (2015 - 2017), список сезонов Kara Sevda 16+
Год выпуска 2015
Страна Турция
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Star TV
Список сезонов сериала «Черная любовь»
Черная любовь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 35 эпизодов
 
Черная любовь - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 39 эпизодов
 
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