Во 2 сезоне 9 серии сериала «Черная любовь» Нихан и Кемаль находят улику, которая подтверждает убийство Озана. Но как полиция могла не заметить ее? Кемаль обращается к комиссару Хакану, чтобы тот помог ему в расследовании убийства Озана.