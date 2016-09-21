Во 2 сезоне 9 серии сериала «Черная любовь» Нихан и Кемаль находят улику, которая подтверждает убийство Озана. Но как полиция могла не заметить ее? Кемаль обращается к комиссару Хакану, чтобы тот помог ему в расследовании убийства Озана.
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