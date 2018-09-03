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Ищейка 3 сезон 2 серия смотреть онлайн

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Все серии 3 сезона «Ищейка»
Сезон 3 / Серия 1 3 сентября 2018
Сезон 3 / Серия 2 4 сентября 2018
Сезон 3 / Серия 3 5 сентября 2018
Сезон 3 / Серия 4 6 сентября 2018
Сезон 3 / Серия 5 10 сентября 2018
Сезон 3 / Серия 6 11 сентября 2018
Сезон 3 / Серия 7 12 сентября 2018
Сезон 3 / Серия 8 13 сентября 2018
Сезон 3 / Серия 9 17 сентября 2018
Сезон 3 / Серия 10 18 сентября 2018
Сезон 3 / Серия 11 19 сентября 2018
Сезон 3 / Серия 12 20 сентября 2018
Сезон 3 / Серия 13 24 сентября 2018
Сезон 3 / Серия 14 25 сентября 2018
Сезон 3 / Серия 15 26 сентября 2018
Сезон 3 / Серия 16 27 сентября 2018
О чем серия

В 3 сезоне 2 серии сериала «Ищейка» судью убивают в собственной квартире. Известно, что долгие годы женщина принимала решения по освобождению досрочно. Не исключено, что ей мог отомстить кто-то из заключенных. Однако Александра так не считает...

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