В 3 сезоне 2 серии сериала «Ищейка» судью убивают в собственной квартире. Известно, что долгие годы женщина принимала решения по освобождению досрочно. Не исключено, что ей мог отомстить кто-то из заключенных. Однако Александра так не считает...
5 капель на губку - и через 10 минут мои краны в ванной и на кухне словно зеркало: сверкают даже в темноте
На ночь кладу колготки в морозилку — модницы, берите на заметку: простой трюк сэкономит кучу денег
«Зря разорялись на чистящих средствах»: тру грязные сковородки яйцом – сверкают на солнце, как бриллиант (подсмотрел у турков)
Зачем ждать «Невский-8», когда есть эти 5 новинок от НТВ? Посмотрела главные хиты 2026-го и осталась довольна
Идеальны на вечер: 3 шикарных британских детективных сериала с неожиданной развязкой и отличной актерской игрой
«Говорят, юмор жизнь продлевает, и наш тест — тоже»: на 6 вопросов о «Том самом Мюнхгаузене» ответят лишь знатоки кино СССР
Приятный аперитив перед восьмым сезоном «Невского»: в забытом сериале Васильев опять сыграл «мента»
В «Игре престолов» показали 16 потомков Рейниры и Деймона: все они воевали друг против друга
88% зрителей довольны этим шикарным эпосом от Amazon — и с нетерпением ждут 3-й сезон: «актеры, локации, музыка — все блеск»
Ответите на 5 вопросов о советских детективах — заслужите звание Шерлока: без лупы и Ватсона наш тест не пройти
Как «Метод», но с другой изюминкой: этот детектив «на голову выше 90% наших сериалов» – 8 серий смотрятся залпом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail