В 3 сезоне 1 серии сериала «Ищейка» на берегу моря обнаружена машина такси с кровью внутри. Известно, что в этом автомобиле должен был ехать местный бизнесмен. Однако ситуация меняется, когда становится понятно, что кровь принадлежит не ему...
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