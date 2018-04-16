Меню
Ищейка 2016, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Ищейка
Ищейка 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Ищейка»

Во 2 сезоне сериала «Ищейка» следовательница Александра Кушнир окончательно разочаровывается в личном счастье и решает посвятить всю себя расследованиям. Отношения с подчиненными у нее постепенно налаживаются, и даже новый начальник, он же бывший парень, оказывается не таким уж ужасным. Но все планы девушки разбиваются о скалы нового романа. Саша неожиданно встречает мужчину, готового ради нее, кажется, на любые безумства. Ухажер исполняет все ее желания, предугадывая их наперед. Вот только опытная полицейская не верит розовым очкам. Выясняется, что ее поклонник кое-что скрывает.

6.9 IMDb
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
16 апреля 2018
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
16 апреля 2018
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
17 апреля 2018
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
17 апреля 2018
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
18 апреля 2018
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
18 апреля 2018
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
19 апреля 2018
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
19 апреля 2018
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
23 апреля 2018
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
23 апреля 2018
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
24 апреля 2018
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
24 апреля 2018
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
25 апреля 2018
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
25 апреля 2018
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
26 апреля 2018
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
26 апреля 2018
