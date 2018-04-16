Во 2 сезоне сериала «Ищейка» следовательница Александра Кушнир окончательно разочаровывается в личном счастье и решает посвятить всю себя расследованиям. Отношения с подчиненными у нее постепенно налаживаются, и даже новый начальник, он же бывший парень, оказывается не таким уж ужасным. Но все планы девушки разбиваются о скалы нового романа. Саша неожиданно встречает мужчину, готового ради нее, кажется, на любые безумства. Ухажер исполняет все ее желания, предугадывая их наперед. Вот только опытная полицейская не верит розовым очкам. Выясняется, что ее поклонник кое-что скрывает.