Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Ищейка
Статьи
Статьи о сериале «Ищейка»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Ищейка»
Вся информация о сериале
Все тип-топ — кобура, патронташ: топ-5 российских сериалов о женщинах-детективах (№5 — почти как «Невский» в юбке)
Расследуют убийства, портят жизнь преступникам и неотразимо выглядят.
Написать
10 июля 2025 10:52
Замечательный мужик меня вывез в Геленджик: маршрут по местам съемок «Ищейки»
Для тех, кто хочет почувствовать себя в шкуре следователя Кушнир.
Написать
21 июня 2025 12:48
«Мракобесие»: в 8 сезоне «Ищейки» плохо все — лишь один персонаж выглядит лучше Банщиковой
Когда сериал теряет память вместе со зрителями.
9 комментариев
2 мая 2025 07:00
На его счету полсотни ролей, а запомнился лишь по «Ищейке»: кто сыграл Мишина в хитовом детективе Первого канала
Его лицо вы могли видеть во многих похожих проектах.
Написать
25 апреля 2025 08:56
За сериал «Однажды в Залесье» отвечала сценарист «Ищейки»: почему новинка с Куликовой не стала событием
Проект с «России 1» зрителей скорее печалит, чем радует.
4 комментария
29 марта 2025 09:54
Американская «Ищейка» и рядом не стояла с русским детективом: причину озвучила Банщикова
Проекты очень похожи, но и различий между ними пропасть.
Написать
2 ноября 2024 17:09
Когда ждать 8 сезон сериала «Ищейка»? Вот что известно про дату выхода российского детектива
Фанатам придется запастись терпением. Зато будет много эпизодов.
Написать
1 ноября 2024 09:25
Почему звезда сериала «Ищейка» боится показывать своего мужа
Артистка приняла решение прятать избранника от публики.
Написать
23 августа 2024 14:30
В шкафу Кушнир обнаружат скелеты: дата выхода и подробности 8 сезона «Ищейки»
История о полицейском из Геленджика набирает обороты.
Написать
19 августа 2024 18:30
Этот свежий сериал-триллер моментально стал №1 на Netflix, но зрители уже нашли у него важный недостаток
Лысый мальчик и его «ложки нет»: почему эта реплика оказалась важнее всех перестрелок Нео в «Матрице»
Думали, знаете «Машу и Медведя» наизусть? Оказывается, у озорной девчонки есть сестра, и она ее полная противоположность
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам
В списке даже Штирлиц: 10 актеров, отказавшихся играть в «Москва слезам не верит» — сможете угадать хотя бы 5? (фото)
Блокадник стал легендой всего СССР: скоро в прокат выходит долгожданная спортивная драма — запишите дату премьеры
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667