Ищейка 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ищейка
Киноафиша Сериалы Ищейка Сезоны Сезон 1

Ищейка 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 мая 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ищейка»

В 1 сезоне сериала «Ищейка» подполковник полиции Александра Кушнир оказывается в непростом положении. Опытную и талантливую следовательницу неожиданно переводят из Москвы в отдаленный маленький городок на побережье Черного моря. Теперь она возглавляет местный уголовный розыск. Вот только радости ей такое «повышение» не доставляет. Мало того, что ее новые сотрудники оказываются вялыми и равнодушными, так еще и непосредственным начальником Саши становится ее бывший возлюбленный. Но профессиональную следовательницу не так-то просто запугать мелкими трудностями, ведь работа для нее превыше всего.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 6 голосов
6.9 IMDb
Список серий сериала Ищейка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 мая 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 мая 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 мая 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 мая 2016
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
18 мая 2016
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
19 мая 2016
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
20 мая 2016
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
20 мая 2016
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
23 мая 2016
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
23 мая 2016
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
24 мая 2016
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
24 мая 2016
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
25 мая 2016
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
25 мая 2016
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
26 мая 2016
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
26 мая 2016
График выхода всех сериалов
