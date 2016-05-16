В 1 сезоне сериала «Ищейка» подполковник полиции Александра Кушнир оказывается в непростом положении. Опытную и талантливую следовательницу неожиданно переводят из Москвы в отдаленный маленький городок на побережье Черного моря. Теперь она возглавляет местный уголовный розыск. Вот только радости ей такое «повышение» не доставляет. Мало того, что ее новые сотрудники оказываются вялыми и равнодушными, так еще и непосредственным начальником Саши становится ее бывший возлюбленный. Но профессиональную следовательницу не так-то просто запугать мелкими трудностями, ведь работа для нее превыше всего.