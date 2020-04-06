В 4 сезоне сериала «Ищейка» подполковник Александра Кушнир уже два года счастлива в браке с любимым мужчиной Борисом. Она отошла от рабочих дел и занялась воспитанием маленького сына. Но жизнь без расследований и приключений быстро надоедает опытной следовательнице. Она все чаще думает о возвращении в уголовный розыск, но не представляет, как объединить такую опасную профессию с семейной жизнью. Когда она, наконец, решается на этот отчаянный шаг, в ее жизни неожиданно возникает тень из прошлого. Человек, которого женщина предпочла бы больше никогда не видеть, начинает преследовать ее повсюду.