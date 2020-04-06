Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Ищейка 2016, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Ищейка
Киноафиша Сериалы Ищейка Сезоны Сезон 4

Ищейка 12+
Название Сезон 4
Премьера сезона 6 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 4-й сезон сериала «Ищейка»

В 4 сезоне сериала «Ищейка» подполковник Александра Кушнир уже два года счастлива в браке с любимым мужчиной Борисом. Она отошла от рабочих дел и занялась воспитанием маленького сына. Но жизнь без расследований и приключений быстро надоедает опытной следовательнице. Она все чаще думает о возвращении в уголовный розыск, но не представляет, как объединить такую опасную профессию с семейной жизнью. Когда она, наконец, решается на этот отчаянный шаг, в ее жизни неожиданно возникает тень из прошлого. Человек, которого женщина предпочла бы больше никогда не видеть, начинает преследовать ее повсюду.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 6 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Ищейка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Серия 1
Сезон 4 Серия 1
6 апреля 2020
Серия 2
Сезон 4 Серия 2
7 апреля 2020
Серия 3
Сезон 4 Серия 3
8 апреля 2020
Серия 4
Сезон 4 Серия 4
9 апреля 2020
Серия 5
Сезон 4 Серия 5
13 апреля 2020
Серия 6
Сезон 4 Серия 6
13 апреля 2020
Серия 7
Сезон 4 Серия 7
14 апреля 2020
Серия 8
Сезон 4 Серия 8
14 апреля 2020
Серия 9
Сезон 4 Серия 9
15 апреля 2020
Серия 10
Сезон 4 Серия 10
15 апреля 2020
Серия 11
Сезон 4 Серия 11
16 апреля 2020
Серия 12
Сезон 4 Серия 12
16 апреля 2020
Серия 13
Сезон 4 Серия 13
20 апреля 2020
Серия 14
Сезон 4 Серия 14
21 апреля 2020
Серия 15
Сезон 4 Серия 15
22 апреля 2020
Серия 16
Сезон 4 Серия 16
23 апреля 2020
График выхода всех сериалов
Почему заменили Катю из «Бандитского Петербурга»: тайна закадрового конфликта и несчастный случай
Не имя, а приговор: почему «Терминатора» звали именно так
В башне с 7 лет, свадьба в 23: выяснили, сколько лет Фионе и Шреку в каждой части франшизы
Легендарная сцена «Терминатора-2» разошлась на мемы — ее даже высмеяли в «Гриффинах»: на самом деле этот трюк легко объяснить
Настоящих актеров узнают многие, а хвостатых? Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с животными (тест)
Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар»
Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день»
Вы даже не поняли самую безумную часть «Довода»: объясняем, кем на самом деле был Нил, герой Паттинсона
Бюджет в 2 раза меньше, чем у «Форсаж 10», а рейтинг — выше: для Питта «F-1» самый успешный в карьере — сколько потратили на съемки
От богатырей до Милы Йовович: собрали 7 лучших фэнтези-фильмов 2025 года — и сразу три из них российские
Вычеркнул Скорсезе, не дал шанса Тарантино: в личном топе Джеки Чана только один боевик — и в нем он снимался сам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше