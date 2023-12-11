В 7 сезоне сериала «Ищейка» история талантливой следовательницы Александры Кушнир продолжается. Коллеги прозвали ее Ищейкой за способность вывести любого преступника на чистую воду. Героиня в очередной раз столкнется на работе с многочисленными сложными делами, будет разоблачать бандитов и убийц. При этом ей каким-то образом нужно умудриться не забывать о личной жизни. Профессиональные качества и энергия не позволяют Александре сидеть без дела. Она может дать фору всем своим коллегам-мужчинам, которые со свойственной им снисходительностью относятся к представительнице слабого пола.