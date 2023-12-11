Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Ищейка 2016, 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Ищейка
Киноафиша Сериалы Ищейка Сезоны Сезон 7

Ищейка 12+
Название Сезон 7
Премьера сезона 11 декабря 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 7-й сезон сериала «Ищейка»

В 7 сезоне сериала «Ищейка» история талантливой следовательницы Александры Кушнир продолжается. Коллеги прозвали ее Ищейкой за способность вывести любого преступника на чистую воду. Героиня в очередной раз столкнется на работе с многочисленными сложными делами, будет разоблачать бандитов и убийц. При этом ей каким-то образом нужно умудриться не забывать о личной жизни. Профессиональные качества и энергия не позволяют Александре сидеть без дела. Она может дать фору всем своим коллегам-мужчинам, которые со свойственной им снисходительностью относятся к представительнице слабого пола.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 6 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Ищейка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Серия 1
Сезон 7 Серия 1
11 декабря 2023
Серия 2
Сезон 7 Серия 2
12 декабря 2023
Серия 3
Сезон 7 Серия 3
13 декабря 2023
Серия 4
Сезон 7 Серия 4
14 декабря 2023
Серия 5
Сезон 7 Серия 5
18 декабря 2023
Серия 6
Сезон 7 Серия 6
19 декабря 2023
Серия 7
Сезон 7 Серия 7
20 декабря 2023
Серия 8
Сезон 7 Серия 8
21 декабря 2023
Серия 9
Сезон 7 Серия 9
13 мая 2024
Серия 10
Сезон 7 Серия 10
14 мая 2024
Серия 11
Сезон 7 Серия 11
15 мая 2024
Серия 12
Сезон 7 Серия 12
16 мая 2024
Серия 13
Сезон 7 Серия 13
20 мая 2024
Серия 14
Сезон 7 Серия 14
21 мая 2024
Серия 15
Сезон 7 Серия 15
22 мая 2024
Серия 16
Сезон 7 Серия 16
23 мая 2024
График выхода всех сериалов
Этого Терминатора боялся даже Скайнет: все особености T-1000 не показали в фильме
Глаза цвета моря и зубы «подобно зернам граната»: историки описали настоящего Ибрагима — в «Великолепном веке» он выглядит не так (фото)
1300 км — расстояние от дома до квартиры: где жила Лида из «Операции "Ы"»?
Легендарная сцена «Терминатора-2» разошлась на мемы — ее даже высмеяли в «Гриффинах»: на самом деле этот трюк легко объяснить
Вы даже не поняли самую безумную часть «Довода»: объясняем, кем на самом деле был Нил, герой Паттинсона
Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке
Бюджет в 2 раза меньше, чем у «Форсаж 10», а рейтинг — выше: для Питта «F-1» самый успешный в карьере — сколько потратили на съемки
Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день»
Гэндальф провел там не один год: Мордор из «Властелина» есть в реальности — это ненавистная Толкину часть Британии
Где снимался сериал «Ментовские войны»: за 20+ лет большинство узнали локацию — а вот «секрет» ГУВД знают не все
Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше