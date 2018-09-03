В 3 сезоне 3 серии сериала «Ищейка» неизвестный убивает известного коуча по пикапу. На место трагедии приезжают сотрудники Александры, однако там уже работает некий московский майор. Впоследствии оказывается, что мужчина на самом деле самозванец.
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