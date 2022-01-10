Меню
Ищейка 2016, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Ищейка
Ищейка 12+
Название Сезон 6
Премьера сезона 10 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 6-й сезон сериала «Ищейка»

В 6 сезоне сериала «Ищейка» подполковник Александра Кушнир и ее супруг Борис планируют второго ребенка. Жизнь семьи идет своим чередом по накатанным рельсам. Кажется, что все несчастья остались позади: в браке все мирно, на работе тоже обходится без проблем. Но Саша, будучи опытным  следователем, знает, что затишье обычно бывает перед бурей. И на этот раз предчувствие ее не обманывает. Внезапная бурная ссора с мужем обнажает давно назревающий конфликт. Теперь женщине придется встать перед судьбоносным выбором и решить, что для нее важнее: прошлое или будущее, долг или страсть, семья или карьера?

Серия 1
Сезон 6 Серия 1
10 января 2022
Серия 2
Сезон 6 Серия 2
10 января 2022
Серия 3
Сезон 6 Серия 3
11 января 2022
Серия 4
Сезон 6 Серия 4
11 января 2022
Серия 5
Сезон 6 Серия 5
12 января 2022
Серия 6
Сезон 6 Серия 6
13 января 2022
Серия 7
Сезон 6 Серия 7
17 января 2022
Серия 8
Сезон 6 Серия 8
17 января 2022
Серия 9
Сезон 6 Серия 9
18 января 2022
Серия 10
Сезон 6 Серия 10
19 января 2022
Серия 11
Сезон 6 Серия 11
20 января 2022
Серия 12
Сезон 6 Серия 12
24 января 2022
Серия 13
Сезон 6 Серия 13
24 января 2022
Серия 14
Сезон 6 Серия 14
25 января 2022
Серия 15
Сезон 6 Серия 15
26 января 2022
Серия 16
Сезон 6 Серия 16
27 января 2022
