В 6 сезоне сериала «Ищейка» подполковник Александра Кушнир и ее супруг Борис планируют второго ребенка. Жизнь семьи идет своим чередом по накатанным рельсам. Кажется, что все несчастья остались позади: в браке все мирно, на работе тоже обходится без проблем. Но Саша, будучи опытным следователем, знает, что затишье обычно бывает перед бурей. И на этот раз предчувствие ее не обманывает. Внезапная бурная ссора с мужем обнажает давно назревающий конфликт. Теперь женщине придется встать перед судьбоносным выбором и решить, что для нее важнее: прошлое или будущее, долг или страсть, семья или карьера?