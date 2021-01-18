В 5 сезоне сериала «Ищейка» приближается Новый год. Борис ревнует Александру к Иноземцеву, опасаясь, что супруга все еще любит своего бывшего. Да и сама женщина не так уверена в своих чувствах, как ей хотелось бы. Тем временем у матери Саши появляется загадочный воздыхатель, который очень беспокоит следовательницу. А в гости к ней приезжает бывшая однокурсница Света – ныне известная бизнес-тренерша, блогерша и просто идеальная женщина. Все эти обстоятельства заставляют Сашу усомниться в том, что она живет правильно. Но одно в ее жизни все равно остается неизменным – любимая опасная работа.