Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Ищейка 2016, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Ищейка
Киноафиша Сериалы Ищейка Сезоны Сезон 5

Ищейка 12+
Название Сезон 5
Премьера сезона 18 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 5-й сезон сериала «Ищейка»

В 5 сезоне сериала «Ищейка» приближается Новый год. Борис ревнует Александру к Иноземцеву, опасаясь, что супруга все еще любит своего бывшего. Да и сама женщина не так уверена в своих чувствах, как ей хотелось бы. Тем временем у матери Саши появляется загадочный воздыхатель, который очень беспокоит следовательницу. А в гости к ней приезжает бывшая однокурсница Света – ныне известная бизнес-тренерша, блогерша и просто идеальная женщина. Все эти обстоятельства заставляют Сашу усомниться в том, что она живет правильно. Но одно в ее жизни все равно остается неизменным – любимая опасная работа.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 6 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Ищейка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Серия 1
Сезон 5 Серия 1
18 января 2021
Серия 2
Сезон 5 Серия 2
18 января 2021
Серия 3
Сезон 5 Серия 3
19 января 2021
Серия 4
Сезон 5 Серия 4
20 января 2021
Серия 5
Сезон 5 Серия 5
21 января 2021
Серия 6
Сезон 5 Серия 6
25 января 2021
Серия 7
Сезон 5 Серия 7
26 января 2021
Серия 8
Сезон 5 Серия 8
27 января 2021
Серия 9
Сезон 5 Серия 9
28 января 2021
Серия 10
Сезон 5 Серия 10
1 февраля 2021
Серия 11
Сезон 5 Серия 11
1 февраля 2021
Серия 12
Сезон 5 Серия 12
2 февраля 2021
Серия 13
Сезон 5 Серия 13
2 февраля 2021
Серия 14
Сезон 5 Серия 14
3 февраля 2021
Серия 15
Сезон 5 Серия 15
4 февраля 2021
Серия 16
Сезон 5 Серия 16
5 февраля 2021
График выхода всех сериалов
Не имя, а приговор: почему «Терминатора» звали именно так
Мрачные, сильные, атмосферные: BadComedian выбрал 3 сериала для тех, кого «Аутсорс» зацепил по-настоящему
Рейтинг КП — 8,3, а на Иви и вовсе — 9,2: эту дораму вы точно досмотрите до конца — всего 8 серий, которые цепляют хлеще «Игры в кальмара»
Настоящих актеров узнают многие, а хвостатых? Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с животными (тест)
Вычеркнул Скорсезе, не дал шанса Тарантино: в личном топе Джеки Чана только один боевик — и в нем он снимался сам
Легендарная сцена «Терминатора-2» разошлась на мемы — ее даже высмеяли в «Гриффинах»: на самом деле этот трюк легко объяснить
Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар»
Гэндальф провел там не один год: Мордор из «Властелина» есть в реальности — это ненавистная Толкину часть Британии
Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день»
Цена вопроса — 1.3 млн рублей: какие часы у Брэда Питта в «Формуле-1» — модель придумали специально для фильма
Бюджет в 2 раза меньше, чем у «Форсаж 10», а рейтинг — выше: для Питта «F-1» самый успешный в карьере — сколько потратили на съемки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше