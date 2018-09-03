Меню
Ищейка 2016, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Ищейка
Ищейка 12+
Название Сезон 3
Премьера сезона 3 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Ищейка»

В 3 сезоне сериала «Ищейка» в отделе Александры Кушнир происходят значительные кадровые перестановки. А сама следовательница отправляется на прием к врачу, но даже в поликлинике умудряется наткнуться на новое криминальное дело. Тем временем в городе на берегу моря обнаруживается брошенный автомобиль без водителя и пассажиров, зато с пятнами крови. Выясняется, что в машине ехал пропавший бизнесмен Мирошниченков, которого вполне могли убить конкуренты. Вот только кровь, как ни странно, принадлежит не ему, а простому таксисту, который вез мужчину. Ищейке придется распутать эту сеть странных обстоятельств.

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Серия 1
3 сентября 2018
Серия 2
4 сентября 2018
Серия 3
5 сентября 2018
Серия 4
6 сентября 2018
Серия 5
10 сентября 2018
Серия 6
11 сентября 2018
Серия 7
12 сентября 2018
Серия 8
13 сентября 2018
Серия 9
17 сентября 2018
Серия 10
18 сентября 2018
Серия 11
19 сентября 2018
Серия 12
20 сентября 2018
Серия 13
24 сентября 2018
Серия 14
25 сентября 2018
Серия 15
26 сентября 2018
Серия 16
27 сентября 2018
