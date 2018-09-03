В 3 сезоне сериала «Ищейка» в отделе Александры Кушнир происходят значительные кадровые перестановки. А сама следовательница отправляется на прием к врачу, но даже в поликлинике умудряется наткнуться на новое криминальное дело. Тем временем в городе на берегу моря обнаруживается брошенный автомобиль без водителя и пассажиров, зато с пятнами крови. Выясняется, что в машине ехал пропавший бизнесмен Мирошниченков, которого вполне могли убить конкуренты. Вот только кровь, как ни странно, принадлежит не ему, а простому таксисту, который вез мужчину. Ищейке придется распутать эту сеть странных обстоятельств.