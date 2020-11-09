В 1 сезоне сериала «Индустрия» группа молодых выпускников, долгие годы обучавшихся в самых авторитетных образовательных учреждениях Соединенного Королевства, ввязываются в борьбу за ограниченное количество вакансий в инвестиционном банке британской столицы. Со временем личные границы между героями стираются: они забывают, кто кому враг, друг и любовник. В их жизни также приходит корпоративная культура со всеми ее интригами и разрушительным влиянием. По мере развития событий они начинают задаваться вопросом, а так ли важно получение этой престижной работы.