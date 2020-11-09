Меню
Индустрия 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Индустрия
Industry 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Индустрия»

В 1 сезоне сериала «Индустрия» группа молодых выпускников, долгие годы обучавшихся в самых авторитетных образовательных учреждениях Соединенного Королевства, ввязываются в борьбу за ограниченное количество вакансий в инвестиционном банке британской столицы. Со временем личные границы между героями стираются: они забывают, кто кому враг, друг и любовник. В их жизни также приходит корпоративная культура со всеми ее интригами и разрушительным влиянием. По мере развития событий они начинают задаваться вопросом, а так ли важно получение этой престижной работы.

Рейтинг сериала

0.0
7.5 IMDb
Инструктаж Induction
Сезон 1 Серия 1
9 ноября 2020
Милая тихоня Quiet and Nice
Сезон 1 Серия 2
16 ноября 2020
Ноттинг Хилл Notting Hill
Сезон 1 Серия 3
23 ноября 2020
Сеш Sesh
Сезон 1 Серия 4
27 ноября 2020
Усвоенное поведение Learned Behaviour
Сезон 1 Серия 5
27 ноября 2020
Щелкунчик Nutcracker
Сезон 1 Серия 6
27 ноября 2020
Докризисная активность Pre-Crisis Activity
Сезон 1 Серия 7
27 ноября 2020
Уменьшение силы Reduction in Force
Сезон 1 Серия 8
27 ноября 2020
