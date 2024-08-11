Почему героиню «Терминатора» назвали именно Сарой: тайна, которую зрители не сразу заметили

Не успели отдышаться после первой волны? Во второй половине сентября выходит еще 7 крутых сериалов — осень дает жару

Миллионы смотрели, но не все заметили: в «Острых козырьках» снималась актриса из России

Отличаетесь умом и сообразительностью? Эти 7 малоизвестных фильмов с первого раза понимают только единицы — дурачат зрителя до конца

Что смотреть первым? Все фильмы и сериалы Кинга 2025 года — от худших до лучших в истории по версии RT

«Как ты не пахал мужик, обносился весь»: Кологривый «подсидел» Борисова в самом ожидаемом сериале России

Привыкли к Полу Атрейдесу? Отвыкайте, он не главный герой: предназначение Квисатц Хадерака вызовет вопросы у фанатов «Дюны» Вильнева

В «Чужой: Земля» один из самых диких эпизодов первых фильмов сделали еще кошмарнее: теперь в «жести» замешаны дети

Ищете что-то похожее на «Формулу-1»? ИИ все сделал за вас — 4 фильма и сериал от Netflix с оценкой 8.2 обеспечат адреналином

20+ лет фанаты «Властелина колец» смотрели в глаза Леголасу: и не замечали забавный ляп — он вообще-то рушит канон (фото)