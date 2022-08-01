Меню
Индустрия 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Индустрия
Киноафиша Сериалы Индустрия Сезоны Сезон 2

Industry 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Индустрия»

Во 2 сезоне сериала «Индустрия» сюжет следует за несколькими вчерашними выпускниками, работающими в крупнейшем инвестиционном банке Лондона. Все герои окончили престижнейшие учебные заведения страны в надежде построить головокружительную карьеру и исполнить все свои детские мечты. Но «взрослый» мир большого бизнеса оказывается куда более порочным и жестоким, чем они могли себе представить. В жизни ребят появляются заговоры, наркотики, попытки «подсидеть» друг друга и беспорядочные сексуальные связи. Удастся ли им во втором сезоне отстоять свои принципы и стать достойными людьми?

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Индустрия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Папочка Daddy
Сезон 2 Серия 1
1 августа 2022
Гигантский кальмар The Giant Squid
Сезон 2 Серия 2
8 августа 2022
Дурак The Fool
Сезон 2 Серия 3
15 августа 2022
Есть некоторые женщины… There Are Some Women…
Сезон 2 Серия 4
22 августа 2022
Кухонный сезон Kitchen Season
Сезон 2 Серия 5
29 августа 2022
Короткий до боли Short to the Point of Pain
Сезон 2 Серия 6
5 сентября 2022
Одинокий волк и детеныш Lone Wolf and Cub
Сезон 2 Серия 7
12 сентября 2022
Иерусалим Jerusalem
Сезон 2 Серия 8
19 сентября 2022
