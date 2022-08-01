Во 2 сезоне сериала «Индустрия» сюжет следует за несколькими вчерашними выпускниками, работающими в крупнейшем инвестиционном банке Лондона. Все герои окончили престижнейшие учебные заведения страны в надежде построить головокружительную карьеру и исполнить все свои детские мечты. Но «взрослый» мир большого бизнеса оказывается куда более порочным и жестоким, чем они могли себе представить. В жизни ребят появляются заговоры, наркотики, попытки «подсидеть» друг друга и беспорядочные сексуальные связи. Удастся ли им во втором сезоне отстоять свои принципы и стать достойными людьми?