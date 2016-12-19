В 1 сезоне 12 серии сериала «Отряд Хваран» каждый из молодых воинов особой группы пытается выяснить, кто из товарищей является правителем, что порождает новые слухи. Су Хо помогает вдовствующей королеве, а Хон Сон и Дан Сэ спорят о своих статусах.