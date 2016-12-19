В 1 сезоне 4 серии сериала «Отряд Хваран» вдовствующая королева продолжает набор юношей в особую группу защитников престола. Ан Чжи встречает давнего знакомого, а А Ро пытается обучить Сон У светским манерам для специального отбора Вэх Ва.
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