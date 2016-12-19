В 1 сезоне 2 серии сериала «Отряд Хваран» Му Мёну удаётся разыскать отца Мак Муна, однако при необычных обстоятельствах. Вэх Ва соглашается отобрать группу храбрых и талантливых юношей, чтобы защитить будущего правителя государства Силла.
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