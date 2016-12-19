В 1 сезоне 14 серии сериала «Отряд Хваран» посланники Силлы сталкиваются с политическими разногласиями и принцесса Пэкче получает неожиданное предложение от Пэкче. Ан Чжи сообщает Чжи Со плохие вести, а среди молодых воинов зреют конфликты.