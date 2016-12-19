В 1 сезоне 20 серии сериала «Отряд Хваран» перед церемонией коронации Чжин Хён обращается за поддержкой к боевым товарищам, однако всё идёт не по плану. Му Мён просит помощи у Вэх Ва, а в руках вдовствующей королевы оказывается главный предатель.
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