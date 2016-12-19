В 1 сезоне 11 серии сериала «Отряд Хваран» А Ро заботиться о Сон У после несчастного случая. Вдовствующая королева отдаёт приказ принцессе Сук Мён. Ён Шиль подтверждает доказательствами, что король входит в состав особой группы молодых воинов.