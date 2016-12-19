В 1 сезоне 17 серии сериала «Отряд Хваран» Вэх Ва просит Сон У помочь Чжин Хёну вернуть место на престоле. Вдовствующая королева теряет союзников при дворе, а А Ро случайно разоблачает план господина Ён Шиля по заработку на лекарствах для народа.