В 1 сезоне 13 серии сериала «Отряд Хваран» во дворце принимают решение об отправке делегации в соседнее государство Пэкче, чтобы предотвратить войну. Вэх Ва ищет добровольцев среди молодых людей для сопровождения принцессы Сук Мён.