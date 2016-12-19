В 1 сезоне 7 серии сериала «Отряд Хваран» проходят письменные экзамены новых воинов, однако не каждому из парней удаётся пройти испытание. А Ро занимает деньги у другого человека, чтобы выплатить долг Чжин Хёну и больше с ним не встречаться.
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