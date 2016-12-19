В 1 сезоне 15 серии сериала «Отряд Хваран» после обсуждений политические конфликты между государствами Силла и Пэкче усугубляются. Сон У приходится противостоять местному наследному принцу, а судьба А Ро остаётся для всей компании неясной.
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