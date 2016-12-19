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Киноафиша Сериалы Отряд Хваран Сезоны Сезон 1 Серия 19

Отряд Хваран 2016 - 2017 19 серия 1 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 19 декабря 2016
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 20 декабря 2016
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 26 декабря 2016
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 27 декабря 2016
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 2 января 2017
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 3 января 2017
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 9 января 2017
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 10 января 2017
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 16 января 2017
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 17 января 2017
Серия 11
Сезон 1 / Серия 11 23 января 2017
Серия 12
Сезон 1 / Серия 12 24 января 2017
Серия 13
Сезон 1 / Серия 13 30 января 2017
Серия 14
Сезон 1 / Серия 14 31 января 2017
Серия 15
Сезон 1 / Серия 15 6 февраля 2017
Серия 16
Сезон 1 / Серия 16 7 февраля 2017
Серия 17
Сезон 1 / Серия 17 13 февраля 2017
Серия 18
Сезон 1 / Серия 18 14 февраля 2017
Серия 19
Сезон 1 / Серия 19 20 февраля 2017
Серия 20
Сезон 1 / Серия 20 21 февраля 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 19 серии сериала «Отряд Хваран» Чжин Хён делает опасное заявление, чем навлекает на себя гнев вдовствующей королевы. Сон У пытается стать хорошим предводителем, а Ан Чжи сталкивается с самым сложным делом за всю свою жизнь.

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