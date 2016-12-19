В 1 сезоне 19 серии сериала «Отряд Хваран» Чжин Хён делает опасное заявление, чем навлекает на себя гнев вдовствующей королевы. Сон У пытается стать хорошим предводителем, а Ан Чжи сталкивается с самым сложным делом за всю свою жизнь.