В 4 сезоне 16 серии сериала «Как я встретил вашу маму» в Нью-Йорк приезжает Карен — жутко претенциозная девушка Теда со времен колледжа. Маршалл и Лили начинают вспоминать неприятные истории о Карен, чтобы уговорить Теда не встречаться с ней.