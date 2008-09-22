В 4 сезоне 16 серии сериала «Как я встретил вашу маму» в Нью-Йорк приезжает Карен — жутко претенциозная девушка Теда со времен колледжа. Маршалл и Лили начинают вспоминать неприятные истории о Карен, чтобы уговорить Теда не встречаться с ней.
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