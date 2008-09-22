В 4 сезоне 24 серии сериала «Как я встретил вашу маму» Барни хочет встречаться с Робин, но она признается ему в любви, чтобы испугать. Маршалл решает совершить прыжок на крышу соседнего дома, а Тед снова обнаруживает в своей квартире ту самую козу.