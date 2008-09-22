В 4 сезоне 15 серии сериала «Как я встретил вашу маму», преследуя Барни, друзья узнают о его матери Лорейн и… жене с сыном. Выясняется, что уже семь лет Барни нанимает актеров и выдает их за свою семью, чтобы не расстраивать свою маму.
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