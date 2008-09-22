В 4 сезоне 10 серии сериала «Как я встретил вашу маму» Барни ударяет себя и Теда по лицу, чтобы сымитировать участие в драке. Пока Робин вешается на Барни, считая фингалы жутко сексуальными, Маршалл пытается вывести друзей на чистую воду.
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