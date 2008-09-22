В 4 сезоне 14 серии сериала «Как я встретил вашу маму» у Робин остаётся всего неделя, чтобы найти новую работу, иначе ее депортируют в Канаду. Чтобы не допустить этого, Барни решает сделать видеорезюме Робин, иллюстрирующее, насколько она крутая.
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