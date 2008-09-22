В 4 сезоне 7 серии сериала «Как я встретил вашу маму» одна из бывших подружек Барни заявляет о своей беременности. В то же время Лили и Маршалл начинают задумываться о ребенке, а безработная Робин продолжает жить у них в гостиной.
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