В 4 сезоне 13 серии сериала «Как я встретил вашу маму» город накрыла сильная снежная буря. Пока Маршалл пытается пробраться сквозь снегопад в аэропорт, чтобы встретить Лили, у Теда и Барни появляется возможность управлять баром «МакЛаренс».
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